Последнее обновление: 29.01.2025 17:38

За год число зарядных устройств для электромобилей в КНР выросло в 1,5 раза

Число зарядных устройств для электромобилей в Китае на конец декабря составляло 12,82 млн, что в полтора раза (на 49,1%) выше показателя годом ранее, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

В том числе около 3,58 млн зарядок являются общественными.

На конец 2024 года в КНР было зарегистрировано 31,4 млн транспортных средств на новых источниках энергии (NEV), что составляет 8,9% от общего автопарка страны. Производство и продажи NEV в прошлом году впервые превысили 12 млн.

Китай остался крупнейшим рынком электромобилей в мире по итогам десятого года подряд, отмечает Синьхуа.



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