Стоимость дезинфекции грузовиков при въезде в Беларусь с 1 февраля повысится. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет.

Ведомство напоминает, что транспортные средства подлежат обязательной дезинфекции при въезде в Беларусь через определенные постановлением правительства № 331 от 25 мая 2022 г. пункты пропуска.

В настоящее время таможенные органы осуществляют проверку наличия контрольных марок, подтверждающих прохождение дезинфекции, у водителей грузовых транспортных средств, прибывших в пункты пропуска «Бенякони», «Григоровщина», «Каменный Лог» и «Козловичи».

С 1 февраля 2025 г. организацией, реализующей услугу по обязательной дезинфекции транспортных средств, повышается до 120 рублей тариф на проведение такой процедуры для грузовиков.

Для легковых автомобилей и автобусов стоимость услуги останется прежней - 2 рубля и 30 рублей соответственно.

При отсутствии у водителя или владельца машины действительной бумажной либо электронной контрольной марки или отказе в ее приобретении, транспортное средство не подлежит ввозу в Беларусь.