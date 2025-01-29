Последнее обновление: 29.01.2025 17:38

Стоимость дезинфекции грузовиков при въезде в Беларусь с 1 февраля повысится

Стоимость дезинфекции грузовиков при въезде в Беларусь с 1 февраля повысится. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет.

Ведомство напоминает, что транспортные средства подлежат обязательной дезинфекции при въезде в Беларусь через определенные постановлением правительства № 331 от 25 мая 2022 г. пункты пропуска.

В настоящее время таможенные органы осуществляют проверку наличия контрольных марок, подтверждающих прохождение дезинфекции, у водителей грузовых транспортных средств, прибывших в пункты пропуска «Бенякони», «Григоровщина», «Каменный Лог» и «Козловичи».

С 1 февраля 2025 г. организацией, реализующей услугу по обязательной дезинфекции транспортных средств, повышается до 120 рублей тариф на проведение такой процедуры для грузовиков.

Для легковых автомобилей и автобусов стоимость услуги останется прежней - 2 рубля и 30 рублей соответственно.

При отсутствии у водителя или владельца машины действительной бумажной либо электронной контрольной марки или отказе в ее приобретении, транспортное средство не подлежит ввозу в Беларусь.



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование