Последнее обновление: 28.01.2025 18:17

Адресную соцпомощь в 2024 году получили более 255,6 тыс. белорусов

В 2024 году адресную социальную помощь получили более 255,6 тыс. белорусов.

Как сообщает Минтруда и соцзащиты, такая помощь включает четыре соцвыплаты:

ежемесячное социальное пособие для семей, которое предоставляется при условии, если среднедушевой доход по объективным причинам ниже критерия нуждаемости — 447,64 рубля (с 1 февраля). Многодетным семьям такое пособие назначается, когда среднедушевой доход не более 1,15 величины критерия нуждаемости — 514,79 рубля (с 1 февраля);

единовременное социальное пособие, которое выплачивается, когда человек оказался в трудной жизненной ситуации, при условии, что среднедушевой доход не более 1,5 величины критерия нуждаемости — 671,46 рубля (с 1 февраля);

социальное пособие для возмещения затрат на приобретение предметов гигиены, которое предоставляется независимо от величины дохода семьи детям-инвалидам, имеющим IV степень утраты здоровья, и инвалидам I группы, а также на основании индивидуальной программы реабилитации или заключении врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости в предметах гигиены при наличии документов, подтверждающих расходы на их приобретение;

обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни. Предусмотрено для семей, где доход ниже критерия нуждаемости, а также при рождении двойни и более детей —независимо от уровня дохода.

В 2024 году размер ежемесячного социального пособия по стране в 2024 г. составил 145,57 рубля, единовременного пособия — 237 рублей, пособия на приобретение предметов гигиены — 572,4 рубля, обеспечение питанием детей до 2 лет — 218,8 рубля.



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