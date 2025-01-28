Coca-Cola отзывает свою продукцию в шести странах Европы из-за повышенного содержания хлоратов

Европейское подразделение Coca-Cola, Europacific Partners, объявило о массовом отзыве своих напитков в шести европейских странах после обнаружения высокого уровня хлората, который представляет потенциальный риск для здоровья. Об этом сообщает France 24.

Повышенный уровень хлоратов был обнаружен во время плановой инспекции на производственном предприятии компании в Генте, Бельгия. Компания заявила, что отзыв распространяется на продукты в жестяных банках и стеклянных бутылках, которые продаются с ноября в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Люксембурге.

«У нас нет точной цифры, но ясно, что это значительная цифра», - заявили в компании о количестве напитков, о которых идет речь.

Отзываемые продукты имели производственный код от 328 GE до 338 GE и включали бренды Minute Maid, Nalu, Royal Bliss и Tropico, Fuze Tea, Coke, Sprite, говорится в сообщении компании.

Большая часть продукции, которая не успела дойти до потребителей, уже убрана с полок магазинов.

Во французской дочерней компании Coca-Cola отметили, что независимые эксперты оценили риск для потребителей как «очень низкий». Они добавили, что не получали никаких жалоб от потребителей.

Компания принесла извинения потребителям и находится в контакте с надзорными органами.

Как уже отмечалось, хлорат образуется в качестве побочного продукта при использовании хлорсодержащих дезинфицирующих средств для очистки воды и обработки пищевых продуктов. В научном заключении 2015 года Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов заявило, что долгосрочное воздействие хлоратов представляет потенциальный риск для здоровья детей, особенно с легкой и умеренной недостаточностью йода.