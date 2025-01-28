С 1 февраля в Беларуси повышаются размеры бюджета прожиточного минимума

С 1 февраля 2025 года в Беларуси повышаются размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ). Об этом сообщает Минтруда.

Согласно информации, действовать они будут по 30 апреля 2025 г.

БПМ в среднем на душу населения по сравнению с его значением, установленным с 1 ноября 2024 г., увеличится на 2,2% и составит 447,64 рубля.

Для пенсионеров БПМ будет составлять 326,72 рубля, для детей в возрасте до трех лет — 280,87 рубля, в возрасте от трех до шести — 376,96 рубля, от шести до восемнадцати — 442,76 рубля.

В связи с этим автоматически пересматриваются встроенные в систему соцзащиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ.