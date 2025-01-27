Последнее обновление: 27.01.2025 18:00

Финляндия ужесточит условия получения постоянного вида на жительство

Правительство Финляндии представило предложение об ужесточении условий получения постоянного вида на жительство.

Согласно предложению, для получения ПМЖ потребуется прожить в стране шесть лет вместо четырех. Также заявитель должен достаточно владеть финским или шведским языком и иметь двухлетний трудовой стаж, пишет Yle.

Тем не менее постоянный вид на жительство можно будет получить уже после четырех лет проживания, выполнив одно из трех дополнительных условий: годовой доход соискателя составляет 40 тысяч евро; соискатель обладает признанной в Финляндии степенью высшего образования и имеет двухлетний трудовой стаж; заявитель отлично владеет финским или шведским языком и имеет трехлетний трудовой стаж.

По мнению правительства, во всех случаях должно учитываться требование, согласно которому трудовой стаж может включать не более трех месяцев, проведенных на пособии по безработице или социальной помощи.

Претендовать на ПМЖ можно будет без учета времени проживания, если заявитель получил степень магистра или бакалавра в университете, либо завершил аспирантуру в Финляндии.



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