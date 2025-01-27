Первая в этом году забастовка работников общественного транспорта проходит в Берлине

В понедельник в столице Германии проходит первая в этом году однодневная предупредительная забастовка работников общественного транспорта (затронуло автобусы, трамваи и метро).

Как сообщает профсоюз ver.di на своем сайте, причинами забастовки стали нехватка персонала, низкие зарплаты и увеличение рабочей нагрузки: Берлинская транспортная компания (BVG) столкнулась с проблемой нежелания работодателя улучшать условия труда, чтобы обеспечить нормальную работу местного транспорта в столице. Поскольку работодатели до сих пор не представили предложений и затягивают время, работники объявили предупредительную забастовку.

По данным профсоюза, в начале переговоров 15 января сторона работодателя не представила своих предложений, которые бы удовлетворили персонал. Несмотря на то, что BVG (транспортная компания Берлина), по крайней мере, признает, что в вопросе заработной платы нужно наверстать упущенное, очевидно, что существует огромная разница между позициями сторон коллективного договора.

«Мы чувствуем большое понимание со стороны пассажиров в отношении наших требований. Теперь мы просим вас понять, что единственный выход, который у нас остался, чтобы обеспечить выполнение этих требований - это забастовка", - сказал переговорщик от профсоюза Джереми Арндт.

Требования профсоюза заключаются в увеличении ежемесячной платы на 750 евро для всех сотрудников, дополнительной сменной надбавке для водителей на 300 евро и другого персонала на 200 евро, а также о «тринадцатой зарплате» в качестве рождественского бонуса.

«Без заметного повышения заработной платы невозможно удержать сотрудников или нанять новых сотрудников», — подчеркнул Арндт.

В профсоюзе подчеркивают, что, несмотря на рост цен в целом, транспортники уже три года ждут адекватного повышения заработной платы.

BVG является крупнейшей местной транспортной компанией в Европе, но по сравнению с другими федеральными землями заработная плата здесь значительно ниже.

Как сообщалось, весной 2023 года транспортники Германии провели общенациональную забастовку, инициированную профсоюзами, которая привела к отмене авиарейсов, приостановке движения поездов и другого транспорта в ряде земель.