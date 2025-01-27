Последнее обновление: 27.01.2025 12:33

Россия запустила более сотни беспилотников по Украине

С вечера 26 января и в ночь на 27-е Россия атаковала Украину 104 "шахедами" и беспилотниками-имитаторами. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Согласно информации, есть последствия в четырех областях.

"По состоянию на 09:00 подтверждено уничтожение 57 дронов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Ивано-Франковской областях", - говорится в сообщении.

При этом 39 беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате атаки российских БпЛА пострадали Днепропетровская, Сумская, Ивано-Франковская и Киевская области. Поражены инфраструктурные объекты, многоквартирные и частные дома.

В частности, в Днепре в результате атаки загорелась крыша девятиэтажного дома. Повреждены еще два жилых дома – тоже многоэтажки.

По данным Воздушных сил, предварительно в результате очередной атаки по Украине обошлось без жертв, пострадавшим оказывается помощь. Специальные службы ликвидируют последствия атаки.

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