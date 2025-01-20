РФ ночью запустила по Украине более 140 беспилотников

С вечера 19 января и в ночь на 20-е Россия атаковала Украину 141 беспилотником ("шахедами" и дронами-имитаторами). Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Согласно информации, все, кроме одного, были сбиты или локационно потеряны.

РФ запускала дроны из направлений Миллерово, Орла, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска. Также оккупанты применили баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области по Сумской.

«По состоянию на 08:00 подтверждено уничтожение 93 БпЛА в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях», - говорится в сообщении.

При этом 47 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий). Два из них полетели в Россию.

Нынешняя атака гораздо массированнее предыдущих – в последние дни РФ запускала существенно меньше дронов.