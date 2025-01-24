Последнее обновление: 24.01.2025 13:52

Генштаб ВСУ подтвердил удары по заводам в Брянске и Рязани

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил удары по заводам в Брянске и Рязани.

В частности, в сообщении Генштаба отмечается, что в результате удара украинских беспилотников возникли пожары на производственных мощностях "Рязанской нефтеперерабатывающей компании" и на нефтеперекачивающей станции "Рязань".

Кроме того, как сообщают украинские военные, пострадал завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске. Как утверждает Генштаб ВСУ, завод производит микросхемы в том числе для ракетных комплексов "Тополь-М", "Булава", зенитных ракетных систем С-300 и С-400, а также для бортовой электроники боевых самолетов.

Ранее по теме


<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование