Последнее обновление: 26.01.2025 15:26

Армия США готовится перебросить на границу с Мексикой тысячи военных с техникой

Командование армии США приказало ряду частей и подразделений быть готовыми в ближайшие сутки к переброске на границу с Мексикой для ее защиты от потока мигрантов. об этом сообщил телеканал CBS.

Ожидается, что на границу будет переброшено не менее 10 тыс. американских военнослужащих и большое количество бронетранспортеров.

При этом они будут задействованы в основном для укрепления фортификаций на границе и оказании поддержки правоохранительным органам.

Ранее на границу с Мексикой уже были направлены 1,5 тыс. военнослужащих Национальной гвардии, где до этого был размещен контингент из 2,5 тыс. человек.

Администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе начала обещанную депортацию нелегальных иммигрантов с использованием военно-транспортных самолетов C-17 и C-130 в Мексику и Гватемалу.

Около двух тысяч нелегальных иммигрантов были депортированы в Мексику в четверг как по земле, так и по воздуху.



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