Google инвестирует $120 млн в образовательные программы по ИИ

Материнская компания Google, Alphabet, которая уже столкнулась с регуляторным натиском, стремится сформировать общественное восприятие и политику в отношении искусственного интеллекта в преддверии глобальной волны регулирования технологии. Об этом сообщает Reuters.

В сентябре генеральный директор компании Сундар Пичаи объявил о создании инвестиционного фонда в размере $120 млн для создания образовательных программ по искусственному интеллекту.

"Ознакомление большего количества людей и организаций, включая правительства, с искусственным интеллектом и использованием инструментов искусственного интеллекта способствует улучшению политики в области искусственного интеллекта и открывает новые возможности - это благотворный цикл", - сказал Кент Уокер, президент Alphabet по глобальным вопросам.

В то время как Google соревнуется с лучшими конкурентами в сфере больших технологий, включая поддерживаемые Microsoft OpenAI и Meta на арене ИИ, компания помнит о строгом регуляторном контроле, с которым она сталкивается в своих существующих бизнесах в сфере рекламы и поиска.

В Европейском Союзе Google предложил продать часть своего рекламного бизнеса, чтобы успокоить регуляторов. В США Министерство юстиции пытается принудить Google отказаться от своего веб-браузера Chrome, хотя при администрации президента Дональда Трампа этот курс может измениться.

Тем временем правительства во всем мире разрабатывают новые правила в отношении вопросов, которые могут обостриться из-за ИИ, таких как авторское право и конфиденциальность.