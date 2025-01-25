Ницца объявила ограничения на круизные лайнеры

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози в пятницу, 24 января, издал распоряжение, ограничивающее посещение города крупными круизными судами, чтобы избежать чрезмерного туризма. Об этом передает AFP.

Распоряжение мэра Ниццы запрещает круизным судам, перевозящим более 900 пассажиров, высаживать их на берег для обзорных экскурсий по городу.

Ограничение не распространяется на меньшие суда. "Прогулочные суда – да, плавучие здания – нет", – прокомментировал Эстрози.

По его словам, Ницца страдает от чрезмерного спроса на прогулочные экскурсии: к 2026 году количество посетителей города должно вырасти до 300 тысяч, тогда как в 2024-м их было 160 тысяч.

Только в 2025 году Ницца ожидает 124 захода круизных лайнеров, перевозящих от 32 до 700 пассажиров, передает AFP.

В портовых туристических городах по всему миру круизные лайнеры все меньше приветствуются местными жителями из-за шумового загрязнения от двигателей и риска аварий.

К примеру, Венеция еще в 2019 году запретила крупным круизным лайнерам заходить в исторический центр города после того, как корабль врезался в туристическую лодку со 110 пассажирами на одном из самых загруженных венецианских каналов.

В Амстердаме планируют до 2035 года запретить вход круизных лайнеров в центр города.