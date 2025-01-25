Последнее обновление: 25.01.2025 14:00

Трамп уволил генеральных инспекторов из более десятка ведомств США

Президент США Дональд Трамп уволил 17 генеральных инспекторов из более десятка федеральных агентств. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на троих осведомленных собеседников.

По данным журналистов, несмотря на эти увольнения, главный инспектор министерства юстиции Майкл Горовиц остался на своем посту.

Среди ведомств, из которых были уволены инспекторы, – министерство обороны, Государственный департамент, а также министерства транспорта, по делам ветеранов, жилищно-коммунального хозяйства и городского развития, внутренних дел и энергетики.

Как пишет The Post, такие увольнения могут противоречить федеральному закону, обязывающему заранее, за 30 дней, сообщать Конгресс о планах увольнения генеральных инспекторов.

По информации журналистов, большинство уволенных инспекторов были назначены Трампом в его первый президентский срок в 2017-2021 годах. Они получили электронные сообщения от директора по персоналу Белого дома о своем немедленном увольнении.

Генеральные инспекторы в США – это независимые должностные лица, контролирующие работу федеральных учреждений. Они занимаются аудитом, расследованиями и обнаружением злоупотреблений, коррупции или неэффективности в правительственных ведомствах. Их задача – обеспечивать прозрачность и подотчетность государственных органов.



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