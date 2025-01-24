Министры энергетики стран Балтии заявили о готовности к отключению от кольца БРЭЛЛ

Министры энергетики Литвы, Латвии и Эстонии подтвердили готовность к отключению от кольца БРЭЛЛ, в которое также входят Беларусь и России, и синхронизации своих энергосетей с остальными странами Евросоюза.

«Мы полностью готовы, мы сотрудничаем, <...> мы готовы на всех уровнях», - сказал глава латвийского Минэнергое Каспарс Мелнис, которого цитирует BNS.

Министры также подчеркнули, что пока не обнаружили российских провокаций и попыток нанести ущерб электросетям, но заверили, что готовы к ним.

Ожидается, что после синхронизации сетей с ЕС средний счет среднего плательщика за электроэнергию вырастет всего лишь на €1.

Ранее три страны уже уведомили Беларусь и Россию, что договор о БРЭЛЛ не будет продлен. Он истекает 7 февраля 2025 года.

Литва, Латвия и Эстония 8 февраля отключатся от кольца и проведут единственную совместную проверку изолированной работы, а 9 февраля энергосистемы трех стран будут синхронизированы с остальными странами ЕС.