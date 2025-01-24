Последнее обновление: 24.01.2025 18:00

С 1 февраля в Беларуси увеличатся размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет

С 1 февраля в Беларуси увеличатся размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет.

Как сообщает Минтруда и соцзащиты, с 1 февраля по 31 июля 2025 г. размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составят: на первого ребенка – 861,42 рубля (+ 83,61 рубля), на второго и последующих детей – 984,48 рубля (+95,56 рубля), на ребенка-инвалида – 1107,54 рубля (+107,5 рубля).

Размеры пособия выросли на 10,8%.

Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет пересчитываются два раза в год: с 1 февраля и 1 августа.



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