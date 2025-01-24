Предварительные результаты расследования крушения самолета AZAL опубликуют на следующей неделе

Предварительные результаты расследования крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines возле Актау опубликуют на следующей неделе. Об этом сообщил в кулуарах правительства заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев.

"Расследование продолжается. В течение месяца по стандартам ИКАО должны быть предварительные (результаты. – Авт.). Речь идет не о криминалистическом расследовании, о расследовании авиационного происшествия авиационными властями", – сказал Бозумбаев, которого цитирует Informburo.kz.

По его словам, расследованием занимаются около 18 человек с участием экспертов из Азербайджана, России, Бразилии, Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

"Они сосредоточились над проработке тех материалов, которые расшифровали. Черные ящики были полностью расшифрованы. Теперь параметры, режимы полета, аудио-переговоры с землей, между собой экипажа – они накладываются и будут сделаны определенные выводы. Но для этого нужно, судебная экспертиза смотрит, родственники должны проверить эти голоса, подтвердить, что это на самом деле пилоты, члены экипажа. Это большая международная работа. Мы надеемся, что на следующей неделе предварительная часть будет опубликована Министерством транспорта", – добавил Бозумбаев.

ИКАО, по его словам, рекомендует публиковать предварительные результаты расследования в течение 30 дней после авиапроисшествия. С расследованием есть сложности, подчеркнул вице-премьер, но министерство должно будет уложиться в эти сроки.

"Кроме того, было возбуждено отдельное уголовное дело под эгидой Генеральной прокуратуры. Транспортный прокурор на контроле держит это дело. Там есть баллистическая экспертиза и взрывотехническая экспертиза. Работа там сейчас продолжается. Картинка из двух вещей должна будет сложена", – заключил заместитель премьер-министра.

Самолет, следовавший 25 декабря из Баку в Грозный, упал в нескольких километрах от Актау. На борту находились 62 пассажира из Азербайджана, России, Кыргызстана и Казахстана, а также пять членов экипажа. 38 человек погибли, в том числе шестеро казахстанцев. Выжили 29 человек, включая двух бортпроводников.