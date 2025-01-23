В Латвии хотят разрешить полиции сбивать подозрительные дроны

Сейм Латвии в четверг, 23 января, принял в первом чтении принял подготовленные Министерством внутренних дел поправки к закону, наделяющие полицию правом сбивать или приземлять неизвестные дроны. Об этом сообщают латвийские СМИ.

Сейчас право на использование специальных средств и применение огнестрельного оружия для перехвата, посадки или уничтожения дронов имеют Государственная пограничная охрана и Национальные вооруженные силы Латвии.

Для обеспечения эффективного выполнения функций полиции в ситуациях повышенной угрозы поправками к закону о полиции предусмотрено расширить права сотрудника полиции на использование спецсредств.

Закон предполагается дополнить нормой, которая предусматривает, что работник полиции при исполнении служебных обязанностей имеет право использовать специальные средства для перехвата, посадки или уничтожения дрона, если он используется с нарушением требований нормативных актов или же есть основания полагать, что он используется с целью совершения преступления.

Поправки еще предстоит принять Сейму во втором и третьем чтениях.

Напомним, 13 января сообщалось, что на территории аэропорта Риги заметили неизвестные беспилотники.

В связи с инцидентом министр обороны Литвы Андрис Спрудс заявил о необходимости ввести более строгие наказания для операторов дронов, которые безответственно подвергают жителей риску.