Последнее обновление: 23.01.2025 18:07

Военный контингент Германии в Литве до конца года увеличится

Контингент германской бригады в Литве до конца года вырастет до 500 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

"В Литву прибудут рота связи, штабного снабжения, медицинские и логистические подразделения. Они будут размещены во временных объектах инфраструктуры в Неменчине и Рокантишкес (вблизи границы с Беларусью – прим.). До 2027 года планируется переброска всех основных подразделений бригады со всеми обеспечивающими средствами", - говорится в сообщении.

В сентябре 2024 года Литва и Германия подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны между Литвой и Германией. Документ определяет вопросы перевода немецкой бригады на постоянное присутствие в Литве.

Часть германской бригады уже размещена в Вильнюсе, на полигоне Руднинкай началось строительство военного городка, продолжаются другие работы по подготовке военной и гражданской инфраструктуры.



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование