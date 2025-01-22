Американская Meta работает над новыми смарт-очками и изучает возможность разработки других носимых устройств. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В 2025 году компания намерена разработать "умные" спортивные очки для бренда Oakley, а ее дочерняя Reality Labs планирует выпустить премиум-очки со встроенным дисплеем.

Meta также работает над "умными" часами и вставными наушниками, которые составят конкуренцию продукции Apple, и продвигается в работе над своим первым устройством дополненной реальности (AR), которое планируется выпустить примерно в 2027 году.

Компания уже продает очки Ray-Ban со встроенными камерами, микрофонами и другими технологиями, но они не относятся к AR-устройствам, которые могут накладывать текст и изображения поверх предметов окружающей обстановки. Эти очки могут фотографировать, анализировать обстановку, проигрывать музыку и совершать звонки.

Meta планирует вывести имеющиеся модели очков Ray-Ban на новые рынки и разработать смарт-очки для других брендов Luxottica Group, в том числе модель на основе Oakley Sphaera, ориентированную на велосипедистов и других спортсменов.

Кроме того, в 2025 году планируется выпустить премиальные смарт-очки, похожие на имеющиеся модели Ray-Ban и обустроенные дисплеем для отображения информации в нижней части правой линзы. Их владельцы смогут запускать простые приложения, а также просматривать уведомления и снятые с помощью устройства фотографии. Это функционал, близкий к давно обещанной компанией дополненной реальности, отмечает агентство.

Предполагается, что такие очки будут стоить около $1 тысячи. Цена имеющихся Meta Ray-Ban начинается от $299.

Meta тестирует технологию, которая позволит управлять новыми очками с помощью специального браслета, и обсуждает возможность продажи этого браслета в комплекте с ними. При этом очками также можно будет управлять с помощью сенсоров в височной области, и это будет стандартным методом управления, если браслет провалит тесты.

Аналогичный браслет используется для управления пробными AR-очками Meta Orion, представленными в прошлом году.

Премиальные очки, вероятно, также будут совместимы со смарт-часами, которых у Meta пока нет.

При этом компания уже в этом году может выпустить часы с дисплеем, на котором можно будет просматривать фотографии со смарт-очков.

Имеющиеся очки Meta, по сути, представляют собой дополнение к смартфону, но компания хочет выпустить универсальное устройство, которое позволит пользователям не брать с собой смартфон и другие гаджеты. Orion - шаг в этом направлении, пишет агентство. В 2026 году Meta хочет открыть доступ к этому устройству разработчикам приложений.

Тем не менее модель Orion - это лишь прототип, который не будет выпущен в продажу, но послужит основой для запланированного к запуску в 2027 году устройства под кодовым названием Artemis.

Meta также работает над прототипами вставных наушников со встроенными ИИ-камерами для анализа окружающей обстановки по аналогии со смарт-очками Ray-Ban.