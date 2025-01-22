Эстония ожидает получить заказанные у США HIMARS к лету

В Эстонии рассчитывают, что заказанные в США реактивные системы залпового огня HIMARS прибудут в страну к лету. Об этом пишут эстонские медиа.

Как сообщил руководитель категории вооружений в Государственном центре оборонных инвестиций (RKIK) Рамиль Липп, произведенные для Эстонии системы залпового огня HIMARS уже готовы, осталось провести лишь некоторую работу по интеграции.

Весной установки будут доставлены в Эстонию морским путем.

"Что касается боеприпасов (для HIMARS), то поставки начнутся в этом году и продолжатся в последующие", – добавил Липп.

Морская пехота США использует новые ракеты PRISM с дальностью применения до 500 километров, и в какой-то момент Эстония, скорее всего, перейдет с ATACMS на PRISM, добавил Липп.

"Но это более длительные сроки и более длительная перспектива", – отметил он.

Силы обороны Эстонии отобрали резервистов, которые были заинтересованы в эксплуатации HIMARS. После прибытия новых систем в Эстонию Силы обороны начнут проводить учения.

"Возможно, на следующей неделе после техосмотра уже можно будет начать тренировки. Подразделения имеют четкий план, по которому они будут действовать. Резервисты уже знают, кто назначен в эту команду", – пояснил начальник штаба артиллерийского батальона Сил обороны Эстонии майор Танель Татси.

Большая часть обучения по использованию HIMARS уже проведена в военном городке Тапа в сотрудничестве с подразделением американской армии.

Ранее сообщалось, что поставки заказанных Эстонией установок будут происходить в течение 2025 года.

Недавно стало известно, что Вооруженные силы Эстонии получили польские переносные ЗРК Piorun.