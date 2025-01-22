OpenAI, Oracle и SoftBank инвестируют $500 млрд в создание нового поколения ИИ

Президент США Дональд Трамп объявил об инвестициях частных компаний в размере до $500 млрд в развитие технологий искусственного интеллекта в США. Об этом пишет Reuters.

По словам Трампа, компания OpenAI, разработчик программного обеспечения Oracle и SoftBank планируют создать совместное предприятие Stargate, которое обеспечит более 100 тыс. рабочих мест в США.

Каждая компания, вместе с другими акционерами Stargate, вложат по $100 млрд для развертывания проекта, а остальные инвестиции, согласно ожиданиям, будут осуществлены в течение следующих четырех лет.

Stargate займется созданием физической и виртуальной инфраструктуры для поддержки следующего поколения искусственного интеллекта, в частности, строительством центров обработки данных по всей стране.

Первый дата-центр проекта уже строится в Техасе, сообщил гендиректор Oracle Эллисон на пресс-конференции. По его словам, в общей сложности их будет 20, каждый площадью 500 тыс. квадратных футов (около 46 452 квадратных метров).

По словам Эллисона, проект может обеспечить работу искусственного интеллекта, который анализирует электронные медицинские записи и помогает врачам заботиться о своих пациентах.

В первый день в должности президента США Трамп отменил указ Байдена об искусственном интеллекте, целью которого было уменьшение рисков, создаваемых ИИ для потребителей, работников и национальной безопасности.