В Швейцарии ряд муниципалитетов и банков подверглись кибератаке

В Швейцарии сообщают о кибератаке на сайты нескольких муниципалитетов и банков, совпавшей с началом Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщает SwissInfo.

Кибератаки зафиксировали в кантонах Цюрих и Во, а также трех муниципалитетах кантона Люцерн. Местный портал Bluewin.ch пишет, что речь шла об атаках типа DDoS и их связывают с российской хакерской группой NoName.

В Национальном центре кибербезопасности прокомментировали, что ожидали чего-то подобного во время событий Всемирного экономического форума.

Эта же группа атаковала несколько сайтов федерального правительства в июне 2023 года.

В Чехии за 2024 год зафиксировали рекордное количество киберинцидентов, большинство атак были осуществлены русскоязычными хакерами.

В Бельгии на прошлой неделе началось рассмотрение дела по обвинению двух граждан России в киберпреступлениях.