В ЕАЭС установили нетарифные ограничения на ввоз физлицами отдельных товаров в рамках электронной торговли

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в рамках формирования единых для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) правил электронной торговли определила особенности ввоза отдельных видов товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования.

Как сообщил торговый блок ЕЭК, в соответствии с принятым решением сохранится возможность ввоза в ЕАЭС устройств с шифровальными компонентами (телефоны, смарт-часы и т.д.). Одновременно будет запрещен ввоз драгоценных камней и драгметаллов, лекарственных средств, специальных технических средств, пестицидов, озоноразрушающих, ядовитых, наркотических и психотропных веществ, оружия и ряда других товаров.

Помимо нетарифного регулирования ЕЭК предстоит проработать вопросы таможенно-тарифного регулирования. Ранее сообщалось, что в ЕАЭС предполагается установить единую пошлину ввоза товаров физлицами в рамках e-commerce на уровне 5%. Применяться она будет, как ожидается, при превышении порога беспошлинного ввоза. Сейчас он составляет 200 евро за посылку и, вероятнее всего, будет сохранен на весь 2025 год. В дальнейшем прорабатывается поэтапное снижение порога - до 100 евро с 1 января по 31 декабря 2026 года и до 50 евро с 1 января по 31 декабря 2027 года. Такие параметры были ранее указаны в проекте решения совета ЕЭК, размещенном на сайте комиссии.

Новые правила как нетарифного, так и тарифного регулирования начнут действовать на территории ЕАЭС после вступления в силу изменений в Таможенный кодекс союза, принятых в декабре 2023 года и предполагающих выделение электронной торговли в отдельный вид деятельности.

Как напомнил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого приведены в сообщении торгового блока, изменения в Таможенный кодекс ЕАЭС предусматривают, что "в отношении практически всех покупок, приобретенных физическими лицами, будет действовать режим, не ухудшающий положение физических лиц, ввозящих сегодня разрешенные товары для личного пользования".

В декабре 2024 года страны ЕАЭС согласовали проект соглашения об электронной торговле товарами на территории союза, которое установит единые требования к работе маркетплейсов в ЕАЭС. Документ предусматривает, что как материальные, так и цифровые товары, а также сопутствующие электронной торговле услуги будут перемещаться и оказываться свободно на территории ЕАЭС, а государства-члены не будут вводить в отношении продавцов товаров и маркетплейсов каких-либо ограничений тарифного, нетарифного и иного характера, не предусмотренных договором о союзе. Маркетплейсы при этом не должны будут создавать дискриминирующих условий для продавцов и покупателей из других стран ЕАЭС.

По общим для всех стран ЕАЭС правилам будут оформляться публичные оферты, карточки товаров, выводиться информация о заказе, а также осуществляться возврат товаров и денежных средств. Предполагаются, что продавцы и маркетплейсы смогут стандартизировать свои бизнес-процессы на единой платформе. На территории ЕАЭС будет действовать единый норматив по сроку возврата товаров - в течение 14 дней. Также соглашением будут закреплены меры по ограничению спам-рассылок, обязательной защите персональных данных и предоставлен инструментарий по досудебному разрешению споров на базе объединений профессиональных участников рынка и обществ защиты прав потребителей.

Защита прав потребителей e-commerce будет осуществляться в соответствии с законодательством страны их нахождения.