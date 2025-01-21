Последнее обновление: 21.01.2025 14:07

Власти непризнанного Приднестровья согласились на поставку газа из Молдовы

Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский согласился на поставку газа в регион компанией "Молдовагаз".

В обращении к президенту Майе Санду он написал, что приднестровцы "сейчас замерзают в квартирах".

Майя Санду, комментируя это обращение, отметила, что госучреждения Молдовы сначала должны изучить, через какую компанию Тирасполь хочет закупать и доставлять газ к границе.

"Насколько я понимаю, решение, которое они описали сегодня утром, не предполагает покупку газа на рынке через компанию "Молдовагаз". А, скорее, транспортировку газа, который кто-то другой покупает и доставляет к нашей границе. Госучреждения рассмотрят, какие компании вовлечены. Важно, чтобы этих посредников не было в списке тех, на кого наложены международные санкции", - сказала она.

Около 400 тысяч жителей Приднестровья уже три недели частично живут без отопления, газа и горячей воды. После истечения в начале года соглашения о транзите газа между Москвой и Киевом российский монополист "Газпром" прекратил прокачку газа, отказавшись поставлять его в Приднестровье альтернативным маршрутом.



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