Последнее обновление: 20.01.2025 18:00

Выход стран Балтии из БРЭЛЛ не повлияет на потребителей – Минэнерго Беларуси

Выход стран Балтии из параллельной работы энергосистем БРЭЛЛ 7 февраля не окажет влияния на обеспечение электроэнергией потребителей Беларуси. Об этом заявил министр энергетики Алексей Кушнаренко.

"Выход стран Балтии из параллельной работы энергосистем БРЭЛЛ 7 февраля 2025 года не окажет влияния на надежное обеспечение потребителей Республики Беларусь тепловой и электрической энергией", - сказал чиновник, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

По его словам, решение носит "исключительно политический характер".

Кушнаренко заверил, что в белорусской энергосистеме своевременно реализован план мероприятий по сохранению стабильной работы электрических сетей энергосистемы.

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