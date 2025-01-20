Польша получила первые 28 танков Abrams новейшей модели

В Польшу прибыли первые 28 американских танков Abrams самой современной модели. Об этом сообщило Министерство обороны.

По словам министра обороны Владислава Косиняк-Камыша, заказанные Польшей первые 28 танков Abrams M1A2SEPv3 уже на территории страны. Они пройдут инспекцию и после того будут приняты на вооружение.

"Всего у нас будет 250 таких танков Abrams", – напомнил министр.

250 самых современных танков, стоимость контракта на которые вместе с сопутствующим оборудованием составляет около $4,75 млрд, станут дополнением к уже имеющимся 116 Abrams более давнего образца.

Польша уже дважды заказывала танки Abrams. Упомянутый контракт на 250 машин был заключен в апреле 2022 года со сроком поставки в 2025-26 годах. Затем заказали 116 Abrams более старой модели с более быстрым сроком поставки, последние из них привезли летом 2024 года.