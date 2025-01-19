Последнее обновление: 19.01.2025 13:00

Более 25% жителей Чехии намеренно избегают новостей в интернете

Почти четверть интернет-пользователей в Чехии намеренно избегают новостей в интернете, а половина не желает видеть отдельные темы новостей. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного ResSOLUTION Group и Nielsen среди более тысячи респондентов старше 15 лет.

Наиболее распространенными причинами являются общее отсутствие интереса или тот факт, что люди в принципе не хотят читать новости, так как, по их мнению, большая часть новостных тем носит негативный или депрессивный характер.

Потребители ежедневных новостей на электронных устройствах по-прежнему в подавляющем большинстве предпочитают заходить на новостные серверы для получения такого типа контента, причем это касается как пользователей компьютеров, так и смартфонов и планшетов.

Примерно 10% пользователей смартфонов и аналогичная доля пользователей планшетов используют установленное приложение одного из новостных сайтов. 8% пользователей компьютеров и ноутбуков чаще всего получают новости из новостных сводок по электронной почте, 4% — со смартфонов и почти 10% — с планшетов. 62% пользователей новостных приложений отключили уведомления.



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