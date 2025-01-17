ОАЭ объявили о запуске проекта первой в мире круглосуточной солнечной электростанции

ОАЭ объявили о запуске первого в мире масштабного круглосуточного проекта в Абу-Даби, объединяющего генерацию солнечной энергии и ее хранение в современных аккумуляторных батареях. Об этом пишет профильное издание SolarQuarter.

Проект разработан Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) в сотрудничестве с Emirates Water and Electricity Company (EWEC).

Отмечается, что запуск проекта знаменует ключевой момент в трансформации чистой энергетики, позволяя распределять возобновляемую энергию 24 часа в сутки семь дней в неделю.

Обеспечивая до 1 гигаватта (ГВт) мощности базовой нагрузки ежедневно из возобновляемых источников энергии, она станет самой комбинированной системой хранения солнечной и аккумуляторной энергии (BESS) в мире.

Находящийся в Абу-Даби проект будет включать солнечную фотоэлектрическую (PV) станцию мощностью 5,2 ГВт (постоянного тока) в сочетании с BESS мощностью 19 ГВт-час.

Благодаря этой комбинации решаются проблемы перебоев в снабжении электроэнергией, которые часто ассоциируются с возобновляемыми источниками энергии, отметили на презентации.

"Запуская самую большую в мире систему хранения энергии на основе солнечных фотоэлектрических панелей и аккумуляторов, Абу-Даби устанавливает новый мировой стандарт устойчивого энергетического развития и инноваций", – отметил главный исполнительный директор EWEC Отман Аль Али.

Генеральный директор Masdar Мохамед Джамиль Аль Рамахи подчеркнул экономическое влияние проекта, отметив, что он создаст более 10 000 новых рабочих мест.