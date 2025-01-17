В Беларуси 2025-2029 годы объявлены пятилеткой качества

Лукашенко подписал указ, которым 2025-2029 годы объявлены пятилеткой качества, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, она охватит все сферы жизнедеятельности государства и общества.

Указом определены стратегические задачи пятилетки качества в экономике, организации жизнедеятельности людей, социальных отношениях и в области права.

Среди таких задач - создание новых современных предприятий, цифровая трансформация, обеспечение технологического суверенитета, дальнейший рост доходов населения, применение справедливой системы ценообразования, повышение рождаемости и улучшение демографического потенциала.

Должны быть обеспечены доступность и высокие стандарты образования, медицинской и социальной помощи, развитие жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктуры, телекоммуникаций.

"Улучшению качества жизни людей будет способствовать также дальнейшая дебюрократизация, снижение административной нагрузки на граждан и бизнес. В числе задач - продвижение принципов здорового образа жизни", - говорится в комментарии.

Кроме того, в приоритете пятилетки "поддержание общенационального диалога, укрепление института семьи, традиционных нравственных ценностей, патриотизма, повышение политической и правовой культуры, обеспечение стабильности правового регулирования".

В этой связи будет продолжено "формирование понимания личной ответственности граждан за общий результат, за сохранение независимости страны".

Правительству поручено совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом предусмотреть мероприятия по "достижению задач пятилетки качества в программах (планах) развития Беларуси, отраслей экономики, регионов".