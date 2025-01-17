Белорусы с литовскими ВНЖ с 14 февраля смогут въезжать на машинах с белорусскими номерами (обновлено)

Белорусы с литовскими ВНЖ с 14 февраля смогут въезжать на машинах с белорусскими номерами. Об этом сообщается на сайте литовской пограничной службы.

Как известно, с 18 января 2025 года Литва должна была запретить въезд машин с белорусскими номерами.

Если исходить из опубликованной информации, то с 14 февраля 2025 года автомобили с белорусскими номерами могут участвовать в дорожном движении на территории Литвы, но с рядом нюансов.

Во-первых, въезд разрешен только легковым автомобилям, принадлежащим гражданам Беларуси, которые: имеют визу или вид на жительство в Литве, дающий право въезда в ЕС; используют автомобиль исключительно в личных целях (исключение для юридических лиц и коммерческого использования не допускается).

Во-вторых, въезд также разрешен гражданам стран ЕС, проживающим в Беларуси, если автомобиль используется только для личных целей.

В остальных случаях необходимо получать специальное разрешение Министерства экономики и инноваций Литвы (EIM).

Ограничения не распространяются на: машины с дипломатическими номерами, используемые для деятельности дипломатических миссий или личных нужд дипломатов и их семей, а также автомобили, перевозящие тела умерших.

При использовании автомобилей с белорусскими номерами с нарушением установленного порядка владельцам грозит штраф и конфискация автомобиля в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, статьей 515 («применяется ответственность, предусмотренная статьей 515 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф и конфискацию автомобиля»).

Между тем непонятно, какие будут действовать правила для въезда машин с белорусскими номерами с 18 января до 14 февраля текущего года.

Update: по уточненным данным, до 14 февраля белорусы могут въезжать в Литву на своих авто с визой/ВНЖ любых стран ЕС, а после 14 февраля — только с литовскими документами.