TikTok, Shein и Xiaomi обвиняют в незаконной передаче данных граждан ЕС в Китай

Австрийская правозащитная организация Noyb подала жалобу против TikTok, Shein, Xiaomi и еще трех китайских компаний, обвинив их в незаконной передаче данных пользователей ЕС в Китай. Об этом сообщает агентство Reuters.

Известный своими исками против американских компаний, таких как Apple, Alphabet и Meta, Noyb впервые подала жалобу против китайских фирм.

Организация подала шесть жалоб в Греции, Нидерландах, Бельгии, Италии и Австрии, требуя приостановить передачу данных в Китай и ввести штрафы, которые могут достигать до 4% глобального дохода компаний.

По данным Noyb, TikTok, Shein, Xiaomi, а также платформа AliExpress открыто признают передачу данных европейских пользователей в Китай, ссылаясь на прозрачные отчеты и другие документы.

Между тем Temu и мессенджер WeChat, принадлежащий Tencent, передают данные в неуказанные "третьи страны", предположительно в Китай.

Представитель Xiaomi заявил, что компания анализирует обвинения и готова сотрудничать с регуляторами в случае обращения. Другие компании пока не предоставили комментариев.

Согласно Общему регламенту защиты данных ЕС (GDPR), передача данных за пределы ЕС разрешена только при условии, что страна-получатель гарантирует надлежащий уровень защиты данных.

В то же время китайские чиновники рассматривают вариант, по которому Илон Маск может приобрести американские операции TikTok, если компании не удастся избежать спорного запрета приложения.

В США рассматривают возможность запрета TikTok, если его материнская компания ByteDance не продаст платформу. Тем временем американцы, опасаясь запрета, начинают активно переходить на другое китайское приложение - RedNote.