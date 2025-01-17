Последнее обновление: 17.01.2025 16:08

Дипломаты РФ проникли в закрытую зону парламента Великобритании

Российские дипломаты ненадолго попали в закрытую зону парламента Великобритании в декабре 2024 года, вызвав дискуссии относительно надежности процедур и служб безопасности. Об этом узнала газета The Guardian.

По данным издания, инцидент произошел во время публичной экскурсии по британскому парламенту, в которой участвовала "небольшая группа" дипломатов посольства России.

В определенный момент россияне оторвались от экскурсии и зашли в помещение Палаты лордов с ограниченным доступом. Там охрана их обнаружила и выгнала оттуда.

"Мы подозреваем, что они просто хотели похвастаться перед Кремлем, что проникли в британский парламент. Ситуация не идеальная, но их поймали до того, как был нанесен какой-либо ущерб", – заявил The Guardian источник в парламенте Британии.

В то же время после инцидента члены парламента и их коллеги получили письменное предупреждение от спикеров обеих палат не приглашать российских дипломатов в парламент.

"Как официально аккредитованного представителя российского правительства, российского посла не следует приветствовать в стенах парламента до дальнейшего уведомления. Это касается всех других российских дипломатов и сотрудников посольства России, аккредитованных в Великобритании", – говорилось в письме.

Российскому послу, дипломатам и сотрудникам посольства РФ в Лондоне запрещено посещать парламент Великобритании с 2022 года.

В 2023 году Британия ввела дополнительные ограничения на передвижение российских дипломатов в ответ на аналогичные действия Москвы.



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