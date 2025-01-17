Швеция начала строительство хранилища для ядерных отходов, которое будет работать 100 тысяч лет

В Швеции началось строительство финального хранилища для отработанного ядерного топлива, которое будет хранить высокорадиоактивные отходы в течение 100 тысяч лет. Об этом сообщает Reuters.

По оценкам Всемирной ядерной ассоциации, в мире накоплено около 300,000 тонн отработанного ядерного топлива, которое нуждается в утилизации. В основном его хранят в бассейнах охлаждения возле реакторов, которые его выработали.

С ростом планов по строительству новых реакторов в Европе и других регионах для замены ископаемого топлива эта проблема становится еще более актуальной.

Финальное хранилище Форсмарк, расположенное в 150 км к северу от Стокгольма, будет состоять из 60 км туннелей на глубине 500 метров в скальной породе возрастом 1,9 миллиарда лет.

В нем разместят 12 тысяч тонн ядерного топлива, упакованного в 5-метровые антикоррозийные медные капсулы, которые покроют глиной перед захоронением.

Хранилище в Форсмарке примет первые отходы в конце 2030-х годов, но завершить его планируют только к 2080 году, когда тоннели будут заполнены и закрыты, сообщила компания SKB, ответственная за ядерное топливо и отходы.

Хранилище обойдется в около $1,08 млрд и будет финансироваться за счет ядерной промышленности. Оно будет вмещать все отходы, произведенные существующими ядерными станциями Швеции, но не будет принимать топливо из будущих реакторов.