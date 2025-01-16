Apple в 2024 году потеряла лидерство в Китае из-за местных Vivo и Huawei

Американская компания Apple перестала быть крупнейшим продавцом смартфонов в Китае в 2024 году. Местные соперники Vivo и Huawei обогнали производителя iPhone. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что в 2024 году произошло самое большое в истории падение годовых продаж Apple в Китае, в том числе на 25% в последнем квартале.

Производитель iPhone даже прибег к скидкам, чтобы стимулировать продажи. Компания запустила четырехдневную акцию в Китае с 4 по 7 января, предлагая понижение цен до 500 юаней ($68,50) на модели iPhone 16.

По итогам года производитель бюджетных смартфонов Vivo захватил 17% рынка в Китае, за ним следует конкурент премиум-класса Huawei с 16% и Apple с 15%.

В частности, конкурентоспособность Apple в Китае подрывает отсутствие встроенных функций искусственного интеллекта в последних моделях iPhone, ведь ChatGPT там недоступен.

"Позиция Apple на премиум-рынке сталкивается с многочисленными вызовами: Непрерывный выпуск флагманов Huawei, распространение отечественных сложных телефонов в высоких ценовых сегментах, а также бренды Android, такие как Xiaomi и Vivo, строящие лояльность потребителей посредством технологических инноваций", – отметил аналитик. Canalys Тебе Чжу.