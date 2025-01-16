Последнее обновление: 16.01.2025 15:13

Бренд Nokia покидает рынок смартфонов

Бренд Nokia покидает рынок смартфонов.

Финская компания HMD Global, разрабатывающая и продающая смартфоны, уже сняла их с продажи на своем сайте. Причина - невозможность конкурировать с гигантами отрасли - Apple и Samsung.

Возродить популярность Nokia пыталась даже Microsoft. Компания приобрела одно из подразделений смартфона в 2014 году. Однако уже в 2016 году было подписано соглашение, по которому HMD получила право продавать Nokia.

Компания смогла выпустить несколько устройств под этим брендом, но постепенно отказалась от марки, отдав предпочтение собственным телефонам.

В то же время Nokia не уходит с рынка полностью, а речь идет только о смартфонах. Компания продолжит работать над новыми проектами, включая установку сотовой сети в космос, а знаменитые кнопочные телефоны Nokia все еще будут продаваться.



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