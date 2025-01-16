Последнее обновление: 16.01.2025 15:13

Минюст Беларуси приостановил лицензию риэлтора «Твое пространство»

Минюст Беларуси 14 января 2025 года приостановил лицензию на осуществление риэлторской деятельности, предоставленной ООО «Твое пространство».

Как сообщила пресс-служба ведомства, причиной явились многочисленные нарушения организацией законодательства, регулирующего порядок оказания риэлторских услуг.

В частности, не соблюдаются требования о рекламировании объектов недвижимости, а также об оказании риэлторских услуг только после заключения договора.

«Риэлторские услуги оказываются неуполномоченными на то лицами по причине формального отношения риэлторов к своим обязанностям», - говорится в сообщении.



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