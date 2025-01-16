Последнее обновление: 16.01.2025 15:13

Эстонским военным могут разрешить применять силу для охраны морской инфраструктуры

Правительство Эстонии подготовило проект закона об усилении морской безопасности, согласно которому эстонские военные получат право применять силу для охраны инфраструктуры в морской зоне.

"Законопроект предусматривает право Сил обороны реагировать мерами по обеспечению соблюдения закона и, при необходимости, военной силой в случае возникновения угрозы инфраструктуре, обеспечивающей жизненно важные услуги, объектам государственной обороны, портам или другим сооружениям, если им угрожает опасность со стороны судна или иного плавсредства", - говорится в документе.

В настоящее время задачи эстонских сил обороны в морской зоне связаны с охраной государственной границы, обеспечением осведомленности об обстановке на море, обнаружением и ликвидацией загрязнений морской среды, участием в поисково-спасательных операциях. В их обязанность также входит отражение угроз здоровью или жизни людей на море или небольших островах.

В конце декабря в Балтийском море были повреждены соединяющие Эстонию и Финляндию подводные кабели. Финские власти считают, что к инциденту причастно судно Eagle S под флагом островов Кука, которое, как полагают в Хельсинки, является частью российского "теневого" флота.

Накануне в Финский залив зашли минный тральщик ВМС Германии FGS Datteln и гидрографическое судно ВМС Нидерландов HNLMS Luymes для охраны подводных коммуникаций.



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