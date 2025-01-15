Последнее обновление: 15.01.2025 18:00

Около 500 предприятий принимают участие в забастовке в столице Грузии

Забастовка с требованием назначить новые парламентские выборы проходит в Тбилиси в среду, в числе бастующих - экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщают грузинские оппозиционные телеканалы.

Согласно информации телеканалов, в забастовке принимают участие до 500 предприятий.

На площади Республики около 200 бастующих перекрыли автомобильное движение. К ним присоединилась Зурабишвили. Она заявила журналистам, что забастовка - это мирное проявление протеста.

Видеокадры, показанные грузинскими оппозиционными каналами, запечатлели десятки людей с плакатами о присоединении к забастовке, стоящими у двух офисов самых крупных банков страны "ТБС" и "Банк Грузия".

Кроме того, по улицам Тбилиси ходят колонами люди с плакатами в руках и заявляют, что присоединяются к забастовке. По утверждению лидеров оппозиционных партий, акция протеста проходит уже в течение трех часов.

Накануне руководители крупных грузинских предприятий распространили заявления, что не препятствуют участию своих сотрудников в забастовке за пределами своих производств.

Ранее по теме


<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование