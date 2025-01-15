Цены на топливные пеллеты для населения в Беларуси снизили

Постановлением Минлесхоза № 46 от 27 декабря 2024 года снижены цены на пеллеты для населения.

Согласно документу, фиксированные розничные цены на топливные пеллеты при реализации населению составят: на условиях франко-склад изготовителя – 200 рублей за тонну (ранее 240 рублей); франко-склад продавца – 235 рублей за тонну (ранее 282 рубля).

При этом цены не распространяются на случаи, когда пеллеты реализуются в пределах норм отпуска, определенных постановлением Совмина от 9 ноября 2012 года № 1028 «Об обеспечении населения твердыми видами топлива».

Другие регулируемые Минлесхозом цены на топливные пеллеты остались без изменений.

Постановление вступает в силу после опубликования.