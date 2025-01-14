Власти Гродненской области вернули сбор за пересечение границы

Решением Гродненского областного Совета депутатов 26 декабря 2024 года с 1 февраля 2025 года в Гродненской области вводится местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы Беларуси в пунктах пропуска.

Его размер составит 1 базовую величину (42 рубля).

От уплаты сбора освобождаются транспортные средства, на которых следуют:

представители госорганов Беларуси в целях исполнения служебных обязанностей при наличии подтверждающих документов;

граждане, выезжающие за пределы страны для получения медицинской помощи, и сопровождающие их лица при наличии решения специальной комиссии при Минздраве;

лица, сопровождающие малолетних детей, следующих на лечение в санаторно-курортные организации, при наличии подтверждающих документов;

иностранные граждане, прибывшие в Беларусь по приглашению государственных органов для участия в мероприятиях на территории нашей страны, при наличии подтверждающих документов;

иностранные граждане и лица без гражданства при наличии документов, подтверждающих степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75–100 процентов, выданных компетентными органами государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства;

лица, выезжающие из Беларуси с похорон членов семьи или близких родственников, при наличии подтверждающих документов;

лица, выезжающие из Беларуси по постановлениям о депортации (высылке), при наличии подтверждающих документов.

Напомним, такой же местный сбор ранее вернули в Брестской и Витебской областях.