Указ о самострое в Беларуси продлили на три года

Лукашенко 13 января подписал указ № 10, которым на 3 года продлевается упрощенный порядок приемки в эксплуатацию одноквартирных жилых домов и нежилых построек, возведенных гражданами без разрешений и проектной документации (за исключением расположенных в Минске), сообщает его пресс-служба.

Заявления о приемке в эксплуатацию таких построек могут быть поданы гражданами до 1 января 2028 года.

Местным исполнительным и распорядительным органам предоставлено право принимать в эксплуатацию названные объекты, при этом они не будут признаваться самовольными.

"Указ позволит узаконить самовольные постройки, возведенные гражданами на земельных участках, полученных ими до 1 сентября 2022 года", - говорится в комментарии.

Соответствующие изменения внесены в указ от 25 июля 2022 года № 253 "Об упрощенном порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства".