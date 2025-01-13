Госкомвоенпром Беларуси похвастался испытаниями РЛС «Клен»

Госкомвоенпром Беларуси похвастался очередным этапом испытаний радиолокационной станции ближней разведки «Клен», которую разработало ОАО «АЛЕВКУРП».

Согласно информации ведомства, РЛС «Клен» может обнаруживать как наземные движущиеся объекты (люди, колесная и гусеничная техника), так и аэродинамические объекты, выполняющие полет на малых и предельно малых высотах со скоростью до 140 м/с.

Возможности РЛС по разведке воздушных целей были на практике проверены в ходе плановых полетов авиации ВВС и войск ПВО. Испытания проводились в сложных условиях воздушной обстановки.

«По итогам проведенных испытаний опытные образцы РЛС «Клен» подтвердили способность эффективно обнаруживать, распознавать и сопровождать низколетящие воздушные цели», - утверждает Госкомвоенпром.