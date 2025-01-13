Последнее обновление: 13.01.2025 18:17

Спецзоны для развития ИИ-технологий создадут в Великобритании

Великобритания намерена создать специальные зоны для строительства центров обработки данных (ЦОД) и изучить возможность использования на этих объектах малых ядерных реакторов в рамках правительственного плана по стимулированию развития технологий и экосистемы искусственного интеллекта (ИИ).

Как говорится в опубликованном на сайте британского правительства пресс-релизе, на Зоны роста ИИ (AI Growth Zones) будет распространяться упрощенный режим согласования строительства, и они будут иметь улучшенный доступ к электросетям.

Первая из таких зон будет расположена в Калхэме, где находится Управление по атомной энергии Великобритании.

Также планируется создать специальный энергетический совет по ИИ, который возглавят министры по науке и энергетике. Совет будет изучать технические потребности и проблемы ЦОД, новейшие из которых отличаются крайне высокой энергоемкостью, а также возможность обеспечения их энергией с помощью малых модульных реакторов.

Правительственный план предполагает двадцатикратное увеличение вычислительных мощностей государственных ЦОД, создание новой национальной библиотеки данных и формирование команды для выявления новых возможностей по внедрению ИИ.

Ранее технологические компании Vantage Data Centres, Nscale и Kyndryl объявили о намерении инвестировать 14 млрд фунтов стерлингов (около $17 млрд) в развитие ИИ-инфраструктуры Великобритании.



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