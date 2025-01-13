Госстандарт Беларуси забраковал еще один вид российского стеклоомывателя

Госстандарт Беларуси забраковал еще один вид стеклоомывателя российского производства. Это следует из реестра опасной продукции Госстандарта.

В частности, изготовитель стеклоомывателя SIBIRIA-20 умышленно указал на отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как та, за которую выдается. Так, температура начала кристаллизации жидкости составила минус 15 градусов, что не позволяет использовать ее при минус 20.

Производителем этой продукции является российское предприятие «Дзержинский завод органического синтеза». Помимо запрета на продажу, с 17 января вся уже имеющаяся в магазинах продукция должна быть изъята.

Кроме того, запрещен ее ввоз на территорию Беларуси.

Минздрав Беларуси в конце декабря прошлого года запретил ввоз и продажу в республике двух видов стеклоомывающей жидкости российского производства Nordix Winter-30 и SKYLUX ice crusher-30. В октябре Минздрав запретил продажу 17 видов стеклоомывающей жидкости из России из-за превышенного содержания метанола.