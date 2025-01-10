Из потерпевшего крушение в декабре российского танкера в Черное море снова вылился мазут

Специалисты Минтранса РФ зафиксировали появление в Черном море нового пятна нефтепродуктов. Источником утечки в сообщении ведомства назван танкер «Волгонефть 239», потерпевший крушение 15 декабря 2024 года и севший на мель в районе поселка Тамань в Темрюкском районе Краснодарского края.

"Сегодня утром при обследовании кормовой части "Волгонефть 239", которая находится на мели, специалисты обнаружили со стороны берега пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м. Его оперативно локализуют с помощью боновых заграждений и затем уберут с морской поверхности биосорбентом", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в район направлены пять судов, а также береговая спасательная служба с оборудованием и спецтехникой. Под водой кормовую часть танкера дополнительно осматривают водолазы.

С момента аварии танкеров «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» в Керченском проливе в море вытекло несколько тысяч тонн мазута, его собрали с 38,7 тыс. кв. м. акватории, с пляжей вывезли почти 130 тыс. тонн загрязненного песка. Уборкой нефтепродуктов с берега продолжают заниматься сотни спасателей и волонтеров.

Это не единственное новое пятно нефтепродуктов. В пятницу, 10 января, МЧС сообщило о новых выбросах мазута на берег на востоке и западе аннексированного Крыма. Протяженность загрязненного участка береговой линии — больше 14 км.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.