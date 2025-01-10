Бундесверу хотят разрешить сбивать дроны

Правительство Германии на следующей неделе рассмотрит поправки в законодательство, согласно которым в будущем Бундесверу будет разрешено сбивать подозрительные дроны, которые представляют опасность. С соответствующим проектом ознакомилось агентство dpa.

Проект поправок к закону об авиационной безопасности позволяет вооруженным силам применять "оружие против беспилотных летательных аппаратов" для предотвращения особо серьезных инцидентов.

По информации dpa, министр внутренних дел Нэнси Фезер и министр обороны Борис Писториус 16 декабря говорили об усилении мер против беспилотников.

Формально речь идет о поддержке полицейских органов в предотвращении опасности в воздушном пространстве.

Сейчас закон об авиационной безопасности позволяет вооруженным силам Германии использовать лишь сравнительно мягкие средства.

Например, вооруженные силы имеют право вытеснять летательные объекты из воздушного пространства, принуждать их к посадке, угрожать применением оружия или делать предупредительные выстрелы.

Бундесверу не разрешено применять оружие, но теперь он должен получить разрешение на его использование против дронов.

При этом развертывание сил Бундесвера для поддержки полиции в борьбе с дронами будет рассматриваться прежде всего при наличии угрозы катастрофического ущерба или опасности для жизни и здоровья.

Это может быть авиационная или железнодорожная катастрофа, сбой в электросети или неизбежная террористическая атака.

Представитель Федерального министерства внутренних дел в пятницу не захотел "ни подтверждать, ни опровергать" этот план, пока нет решения правительства и продолжается координация.

"Мы наблюдаем значительное увеличение количества инцидентов, связанных с беспилотниками, особенно с началом российской агрессии против Украины", – сказал он.

По данным Bild, в Германии в декабре 2024-го зафиксировали "массовое вторжение" беспилотников, которые не были сбиты или перехвачены.

В частности, СМИ сообщали о пролетах беспилотников над чувствительными промышленными объектами, а также над военной базой "Рамштайн", которую используют США.