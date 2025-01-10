Аналитики JPMorgan удвоили оценку застрахованного ущерба от пожаров в Лос-Анджелесе

Объем застрахованного ущерба от пожаров в Лос-Анджелесе может превысить $20 млрд, а совокупный ущерб может составить $50 млрд, полагают аналитики банка JPMorgan Chase & Co.

Днем ранее они оценивали размер страховых выплат за уничтоженное в пожарах имущество в $10 млрд.

"Ожидания экономических потерь от пожаров удвоились по сравнению со вчерашней оценкой и составляют около $50 млрд, и мы полагаем, что убытки, подлежащие возмещению, могут превысить $20 млрд. Эта оценка может вырасти, если пожары не удастся сдержать", - цитирует заявление банка Financial Times.

Более 100 тыс. жителей Лос-Анджелеса были эвакуированы, огонь угрожает порядка 15 тыс. домов. В пожарах сгорели виллы многих американских знаменитостей.

Калифорния - один из самых дорогих рынков недвижимости в США. Кроме того, штат испытывает самую острую нехватку предложения жилья в стране, отметил Джей Любик из аналитической компании CoStar. Пожары могут привести к резкому росту цен на недвижимость в регионе, в том числе стоимость аренды может подскочить на 8-12%, полагает эксперт.

Ранее президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии в связи с лесными пожарами. По последним данным, погибли не менее пяти человек. Пожары начались во вторник, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра.