В Латвии ограничат время продажи алкоголя

С 1 августа продажа алкогольных напитков в Латвии в будние дни и по субботам будет запрещена с 20:00 до 10:00, а по воскресеньям – с 18:00 до 10:00.

Законодательно будет ограничено время торговли алкогольными напитками в розницу, в том числе через порталы и мобильные приложения, сообщают латвийские медиа.

Кроме того, с 1 августа в печатных изданиях, кинотеатрах, социальных сетях и интернете будет запрещена реклама алкоголя.

Места розничной торговли должны будут разместить хорошо заметные надписи, гласящие, что употребление алкоголя оказывает негативное влияние на здоровье и что продажа алкоголя несовершеннолетним запрещена.

Также будет запрещено использовать маркетинговый ход, предусматривающий скидку при покупке нескольких бутылок алкогольных напитков, и предлагать скидки на спиртное в рамках программ лояльности.

В игорных заведениях будет запрещена розничная продажа алкоголя для его немедленного употребления.

Потребление алкоголя на душу населения в Латвии составляет около 12 литров в год.