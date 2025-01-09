Администрация Байдена готовит новые ограничения на экспорт чипов для ИИ-разработок

Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительный раунд ограничений на экспорт чипов для ИИ-разработок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Новый пакет мер, как ожидается, будет анонсирован уже в пятницу - за несколько дней до ухода Байдена с поста президента США и возврата Дональда Трампа в Белый дом.

По словам источников, новые экспортные ограничения коснутся как отдельных стран, так и отдельных компаний. Их целью является концентрация ИИ-разработок в дружественных Штатам странах, а также внедрение американских стандартов в деятельность компаний по всему миру.

Как отмечают источники, очередной пакет создаст три уровня ограничений на экспорт чипов. Небольшое число союзников США сохранит практически неограниченный доступ к американским разработкам, а их противники будут отрезаны от них. При этом подавляющее большинство стран мира сохранит ограниченный доступ к американским ИИ-чипам.

Nvidia Corp., крупнейший американский производитель чипов для ИИ-разработок, выступила с возражениями против планов введения дополнительных ограничений.

"Меры, ограничивающие экспорт в большинство стран мира, станут серьезным изменением в политике, которое не снизит риск нецелевого использования, но поставит под угрозу экономический рост и лидерство США", - говорится в заявлении компании.

"Глобальный интерес к ускоренным вычислениям в повседневных приложениях является колоссальной возможностью для США развивать, продвигать экономику и создавать рабочие места", - отмечают в Nvidia.